Saisonvorbereitung: Würzburger Kickers geben Planung bekannt

Nachdem in der Vorwoche für den Trainerstab, Betreuer und Mannschaft die ersten Tests auf Covid-19 sowie die von der Deutschen Fußball-Liga vorgeschriebenen sportmedizinischen Untersuchungen auf dem Programm standen, bittet Cheftrainer Michael Schiele seine Spieler am Wochenende zu den ersten Einheiten auf dem Rasen. Das erste Testspiel steht am Mittwoch (12.08.2020) um 15.00 Uhr im Stadion an der Alten Försterei beim FC Union Berlin an. Drei Tage am Samstag (15.08.2020) später folgt im Bruchwegstadion der nächste Test gegen einen Bundesligisten, wenn sich die Würzburger ab 14:30 Uhr mit dem FSV Mainz 05 messen.

Trainingslager in Österreich

Am Mittwoch (19.08.2020) machen sich die Kickers dann auf den Weg ins einwöchige Trainingslager nach Waidring in Österreich, wo die Mainfranken bis zum 26. August ihr Quartier beziehen werden. Eine finale Entscheidung, zu welcher Uhrzeit das Toto-Pokal-Halbfinale bei Viktoria Aschaffenburg ausgetragen wird, folgt in Kürze. Am Wochenende vom 11. bis 14. September trifft der FC Würzburger Kickers in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde auf Hannover 96.

Wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Vorgaben des DFL-Hygienekonzepts müssen die Trainingseinheiten und Testspiele weiter ohne Zuschauer stattfinden. Die ersten Spiele in der Zweiten Bundesliga stehen vom 18. bis 21. September an.

