Saisonüblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit in Niederbayern

Im Dezember 2018 waren in Niederbayern laut Bundesagentur für Arbeit 19.513 Menschen arbeitslos gemeldet, 2.043 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit von 2,5 auf 2,8 Prozent.

Höchster Anstieg in Bayern

Damit verzeichnet Niederbayern unter den Regierungsbezirken den höchsten Anstieg der Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat. Das laut bayerischer Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit aber an der Beschäftigungsstruktur: In Niederbayern arbeiten vergleichsweise viele Menschen in vom Wetter abhängigen Außenberufen, etwa im Baugewerbe oder im Garten- und Landschaftsbau. Peter Michel von der Regionaldirektion bescheinigt dem Regierungsbezirk dennoch eine positive Entwicklung: "Trotz des Anstiegs der Arbeitslosen bleibt Niederbayern mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent unter der Dreiprozent-Marke“, sagte Michel dem Bayerischen Rundfunk. So sei die Nachfrage nach Arbeitskräften nach wie vor hoch und auch die Beschäftigung steige kontinuierlich an.

Ausbildungsstand eher niedrig

Allerdings würden nicht alle gleichermaßen von der guten Arbeitsmarktlage profitieren. Fast die Hälfte (45 Prozent) der Arbeitslosen in Niederbayern haben keine abgeschlossene Berufsausbildung: Und im Dezember kamen auf rund 8.500 Menschen, die eine Helfertätigkeit suchten, nur etwa 2.000 offene Stellen in diesem Bereich. Die Stadt Straubing verzeichnet mit einer Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit in Niederbayern, der Landkreis Landshut mit 2,2 Prozent die niedrigste.