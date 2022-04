Saisonstart im Fränkischen Freilandmuseum in Fladungen

Auf dem über zwölf Hektar großen Gelände des Fränkischen Freilandmuseums in Fladungen (Lkr. Rhön-Grabfeld) startet die neue Saison: Neben einer Dauerausstellung über frühere Arbeitstiere wie Pferde, Ochsen oder Rinder in der Landwirtschaft gibt es auch eine Sonderausstellung über Sprichwörter und Redensarten. Außerdem gibt es in dem Museum rund 20 Bauwerke, unter anderem ein Brauhaus, eine Schäferei, eine Dorfschule, zwei Mühlen, ein Wirtshaus, ein Kalthaus, eine Büttnerei und eine Kirche. So soll dörfliches Leben in den vergangenen 350 Jahren veranschaulicht werden.

87 Jahre alte Schmiede in Fladungen

In den Innenräumen gilt 3G. Dieses Jahr wird die aus Waldberg (Lkr. Rhön-Grabfeld) ins Freilandmuseum umgezogene alte Schmiede eingeweiht. Vor 87 Jahren wurde sie errichtet. Die Wände und das Fachwerk wurden vorsichtig abgebaut, transportsicher verpackt und in Fladungen Stück für Stück wieder aufgebaut. Außerdem feiert die Museumsbahn im Juli ihr 25-jähriges Bestehen.

Vor Corona jährlich etwa 60.000 Besucher

Schon seit 1990 präsentiert das "Fränkische Freilandmuseum Fladungen" ländliche Baukultur, dörfliches Wohnen und Wirtschaften. Die historischen Gebäude wurden in den jeweiligen Ortschaften in Einzelteilen abgetragen und Stein für Stein auf dem Museumsgelände neu errichtet. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 kamen in den jeweils verkürzten Perioden 40.000 bzw. 38.000 Menschen. In den Vor-Corona-Jahren besuchten jährlich rund 60.000 Menschen das Fränkische Freilandmuseum in Fladungen. Ein weiteres Fränkisches Freilandmuseum gibt es in Bad Windsheim (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim)