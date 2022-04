Saisonstart für das Römerboot F. A. N. am Altmühlsee

Der originalgetreue Nachbau eines Römerbootes sticht heute in Schlungenhof am Altmühlsee wieder in See. Die Fridericiana Alexandrina Navis – kurz F. A. N. – wurde nach dem Vorbild eines spätantiken Bootes gebaut, das bei Oberstimm aus der Donau geborgen wurde, teilt die Stadt Gunzenhausen mit.

Römerboot wieder aus dem Winter geholt

Professor Boris Dreyer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat das Boot zusammen mit Studenten erforscht, analysiert und nachgebaut. Das Römerboot lief erstmals im März vor vier Jahren vom Stapel. Nun musste die F. A. N. den Winter über wieder flottgemacht werden, so Professor Dreyer. Die Planken waren von Pilz befallen. Rund 30 Prozent der Planken mussten sogar ausgetauscht werden, erklärt Boris Dreyer.

Interessierte können auch selbst rudern

Nun können Interessierte das Boot für Touren auf dem Altmühlsee buchen und selbst erleben, wie es sich rudern lässt, so die Stadt. Für die festen Termine können sich Ruderwillige bei der Tourist-Information der Stadt Gunzenhausen entweder unter 09831 / 508 300 oder per Mail unter touristik@gunzenhausen.de anmelden. Erwachsene zahlen für die Fahrt im Römerboot zwölf Euro, Kinder ab 14 Jahren neun Euro. Die nächsten Termine sind: 13. und 27. Mai; 24., 25. und 26. Juni; 29. Juli; 12. und 26. August; 16. und 30. September.