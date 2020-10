Saisonende: Letzte Fahrt der Ilztalbahn am Wochenende

Die Saison der Ilztalbahn geht langsam zu Ende. Am kommenden Wochenende fährt der Schienenbus der Passauer Eisenbahn heuer die letzten Male. Das Wetter sehe gut aus und es gebe bereits einige Vorbuchungen - also könnte es ein schöner Abschluss einer besonderen Saison werden, so ein Ilztalbahn-Sprecher. Karten können nur noch bis heute Abend im Onlineshop vorbestellt werden.

Turbulente Saison für die Ilztalbahn

Es war eine turbulente Saison für die privatbetriebene Bahn zwischen Passau und Freyung. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Saisonstart von Mai auf Ende Juli verschoben. Zugreisende mussten im Schienenbus die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einhalten.

Eine der schönsten Bahnstrecken Europas

Die Ilztalbahn besteht seit dem 19. Jahrhundert. 1982 wurde der Personenverkehr eingestellt. 2011 ging sie wieder in Betrieb. Allerdings nur saisonal für den Tourismus. Die Zugfahrt durch das wildromantische Ilztal gilt als eine der schönsten Strecken in ganz Deutschland.