Saisonbilanz: Theater Hof trotzt Pandemie und Wasserschaden

Wasserschaden und Corona: Die Saison 2021/22 war für das Theater Hof eine Herausforderung. Und trotzdem: Wenn die Saison am 17. Juli endet, kommt das Theater auf insgesamt 400 Vorstellungen. Das sind einer Mitteilung des Theaters zufolge mehr als in regulären Spielzeiten vor der Pandemie. Die Hälfte der Aufführungen geht auf das Junge Theater zurück. Die Schauspielerinnen und Schauspieler traten in Schulen, Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen mit ihren mobilen Produktionen auf oder führten Workshops durch.

Kreative Suche nach Ausweich-Spielstätten

200 Vorstellungen fanden im Abendspielplan statt. Dabei mussten Aufführungen mehrfach und kurzfristig an andere Orte verlegt werden. Der Hintergrund: Bei den Sanierungsarbeiten war im Februar versehentlich die Sprinkleranlage ausgelöst worden, woraufhin die gesamte Bühne und der Orchestergraben unter Wasser standen. In der Mitteilung heißt es, das Team habe sich nicht nur als sehr kreativ, sondern auch als überaus flexibel und kompromissbereit beim Finden von Ausweichspielstätten erwiesen. Zu diesen zählte zum Beispiel der Festsaal der Freiheitshalle. Eine Zeitlang war zudem nur die Vorbühne im Großen Haus bespielbar.

Musical-Weltpremiere im September

Das Ensemble brachte in dieser Saison unter anderem "Cabaret", "Lucia di Lammermoor", "Hossa! Die Hitparade" und "Walk on the wild Side" zur Aufführung. Die Sanierungs- und Reparaturarbeiten werden in der Saisonpause fortgesetzt. Intendant Reinhard Friese rechnet damit, dass das Theater Hof ab dem 1. September wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen wird. Am 11. September beginnt die neue Saison mit der Weltpremiere des Musicals "Jack the Ripper".