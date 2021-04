Saisonbeginn der MS Brombachsee

Die MS Brombachsee startet heute in eine neue Saison am Brombachsee. Da der Linienbetrieb des Schiffs nach dem Personenbeförderungsgesetz stattfinde und es einen geregelten Fahrplan gebe, sei der Start trotz Corona möglich, so Dagmar Wilken, Betriebsleiterin der Erlebnisschifffahrt Brombachsee.

FFP2-Maskenpflicht an Bord

Das Schiff könne genauso wie Bus oder Bahn genutzt werden und fahre auch mehrere Anlegestellen an, so Wilken weiter. Damit ist der Betrieb auch unabhängig von der 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen möglich, in dem sich der See befindet. An Bord herrschen dieselben Corona-Hygieneregeln wie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das bedeutet FFP2-Maskenpflicht, auch auf den Außendecks. Ebenso ist der Verzehr von Speisen und Getränken nicht erlaubt.

Betrieb bis Ende des Jahres

Angefahren werden fünf Anlegestellen: Ramsberg (Start und Ankunft bei Rundfahrt), Absberg, Enderndorf, Allmannsdorf und Pleinfeld. Fahrscheine können vor Ort oder online gekauft werden. Der tägliche Linienbetrieb der MS Brombachsee ist bis Anfang November geplant. Einzelne Fahrten sollen bis Dezember stattfinden.