Saisonauftakt in Weißenstadt: Oberfrankens Thermen öffnen wieder

Wenige Wochen nach dem Start der Freibad-Saison öffnet auch das erste Thermalbad in Oberfranken wieder seinen Innenbereich. Den Anfang einer ganzen Reihe von Öffnungen macht am Donnerstag das Siebenquell "Gesund-Zeit-Ressort" in Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel.

Zahlreiche Thermen öffnen in den nächsten Tagen

Ab Samstag hat nach eigenen Angaben auch die Anlage in Bad Rodach im Landkreis Coburg wieder täglich geöffnet. Der Betrieb in der Therme Obernsees im Landkreis Bayreuth soll am nächsten Dienstag wieder starten, in Bad Steben im Landkreis Hof ist die Eröffnung für nächsten Mittwoch geplant, in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels für Montag, den 21. Juni. Auch die Lohengrin Therme in Bayreuth bereitet sich derzeit auf die Wiedereröffnung vor und will zeitnah über ein genaues Datum auf ihrer Internetseite informieren.

Erlaubnis zur Öffnung von Hallenbädern kommt vielen zu spontan

Der Betrieb von Hallenbädern ist seit Montag wieder erlaubt. Für viele Betreiber kam das Rahmenkonzept für eine Wiedereröffnung, das am Montag verschickt wurde, jedoch zu kurzfristig. Freibäder dürfen in Bayern seit dem 21. Mai geöffnet haben.