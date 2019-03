Saisonauftakt der Autofreunde in Deggendorf sorgt für Ärger

Lauter Bass dröhnt aus den Autos, Reifen quietschen, Motoren heulen auf. Die Anwohner an der Graflinger Straße in Deggendorf sind in der Nacht auf ersten April nicht zu beneiden. In den letzten Jahren haben sich dort nämlich immer jede Menge Autofreunde getroffen, um die Saison einzuläuten. Mit Zuschauern zusammen zählt die Polizei mittlerweile meist mehrere Hundert Teilnehmer.

Lebensgefährliche Manöver

Viele davon haben leider oft keinerlei Verantwortungsgefühl, so der Leiter der Ordnungsverwaltung in Deggendorf, Karl Heinz Löfflmann:

"Die Leute werden immer unvernünftiger. Es weiß jeder aus der Szene, dass dort kontrolliert wird und trotzdem fährt ein Motorradfahrer ohne Kennzeichen vor und dann mit Vollgas an den Fastfoodketten vorbei. Auch die Polizei hatte keine Chance das Motorrad zu verfolgen. Für die ist das der Kick." Karl Heinz Löfflman

Deswegen hat die Stadt eigentlich schon reagiert: Ein Teil der Graflingerstraße wird gesperrt, damit er nicht als Rennstrecke missbraucht wird und ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort für Kontrollen. Spezialisten aus ganz Deutschland kommen, um die Fahrzeuge zu kontrollieren.

Nicht jeder Autofan ist ein verantwortungsloser Raser

Dass es aber auch ganz anders geht und nicht alle Autofans verantwortungslose Raser sind, zeigt ein anderes Beispiel - auch hier aus Deggendorf. Die Night Street Racer sind ein Automobilclub, dessen Mitglieder auch viel Geld, Zeit und Liebe in die Autos investieren. Die zeigen sie dann natürlich auch gerne her. Bei dem Treffen in der Nacht von Sonntag auf Montag sind sie aber seit Jahren nicht mehr dabei, erklärt Vorstand Christian Schuhbaum:

"Von dem ganzen wollen wir uns distanzieren. Was da abläuft: Rennen fahren, schwarze Striche ziehen oder Parkplätze vermüllen, das ist nicht was der Verein widerspiegelt." Christian Schuhbaum