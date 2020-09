Saisonale Gründe: Arbeitslosenquote in Oberfranken sinkt

Im September waren in Oberfranken 24.068 Menschen ohne Arbeit. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum August um 1.744 zurückgegangen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sank die Arbeitslosenquote innerhalb eines Monats von 4,3 auf aktuell 4,0 Prozent.

Ausbildungsstart lässt Arbeitslosenquote sinken

Der Rückgang hat auch saisonale Gründe, denn im September beginnen viele Schul- und Hochschulabsolventen eine Ausbildung oder finden eine Beschäftigung. Dennoch sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren: So lag die Arbeitslosenquote vor einem Jahr noch bei 3,2 Prozent.

Viele offene Stellen bei oberfränkischen Arbeitsagenturen

Trotzdem gibt es laut dem stellvertretenden Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Klaus Beier, auch erfreuliche Entwicklungen. Beispielsweise hätten die oberfränkischen Arbeitsagenturen derzeit mehr offene Stellen in ihrem Pool als vor einem Monat, vor allem in den Bereichen Verkehr und Lager sowie in Dienstleistungsberufen. Gerade jetzt im September, zum hoffentlich beginnenden Herbstaufschwung, sei dies ein gutes Signal, so Beier im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Größter Unterschied zwischen Hof und Landkreis Bamberg

Die höchste Arbeitslosenquote in Oberfranken verzeichnet aktuell die Stadt Hof mit 6,8 Prozent. Am niedrigsten ist die Quote im Landkreis Bamberg mit 2,7 Prozent.