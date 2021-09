"Saison der Kompromisse": Stadtbad Bayreuth kann wieder öffnen

Die Freude bei den Betreibern des Bayreuther Stadtbades ist groß. Am Dienstag (14.09.21) kann das Hallenbad in der Innenstadt wieder öffnen. Allerdings wird es eine "Saison der Kompromisse", so der Sprecher der Stadtwerke, Jan Koch.

Stadtbad Bayreuth öffnet nach eineinhalb Jahren wieder

Fast eineinhalb Jahre war das Stadtbad geschlossen. "Niemand hätte gedacht, dass das so lange dauern wird", so Koch. Im Gegensatz zu vielen anderen Schwimmbädern konnte das Bayreuther Stadtbad auch nicht geöffnet werden, als die Corona-Bestimmungen es zugelassen hätten. Denn: Die Lüftungsanlage war nicht "coronatauglich".

Die Anlage sollte eigentlich in den kommenden Jahren erneuert werden, die neuen Bestimmungen zur Frischluftzufuhr konnten mit dem alten Gerät aber nicht mehr erfüllt werden. "Es war plötzlich der Zwang da, die Anlage sofort zu erneuern", sagt Koch. Nun ist sie fertig und hat alle Tests bestanden. 250.000 Euro hat das die Stadtwerke gekostet.

Kleine Schwimmhalle frühestens 2022 wieder geöffnet

Trotz Wiedereröffnung muss die kleine Schwimmhalle weiter geschlossen bleiben. Hier muss eine weitere neue Lüftungsanlage für 110.00 Euro installiert werden. Das hätte man gerne gleich zusammen gemacht, aber die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten des Konzerns hätten dem einen Strich durch die Rechnung gemacht, so Koch. Zu ungewiss sei die Aussicht, wie es mit Fördermitteln für die geschlossenen Bäder aussieht gewesen. Zudem sei der Busverkehr in den vergangenen Monaten stark rückläufig gewesen.

"Wir hoffen, dass wir möglichst schnell auch die kleine Schwimmhalle wieder öffnen können. Ausschreibung und Auftragsvergabe läuft, aber man hat uns schon gesagt, dass es massive Lieferengpässe gibt", sagt Koch. Frühestens im zweiten Halbjahr 2022 könnte es so weit sein. "Wir wissen, dass wir da nebulös sind, aber wir können leider noch kein festes Datum nennen."

3G-Regel und Registrierung im Stadtbad Bayreuth

Für die große Schwimmhalle gilt die 3G-Regel. Kinder bis sechs Jahre müssen keinen Test vorlegen. Auch Schülerinnen und Schüler brauchen lediglich einen Schülerausweis, da sie in den Schulen regelmäßig getestet werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, jeder könne spontan kommen, so der Leiter des Stadtbades, Thomas Schmeer. Die Kassenautomaten werden außer Betrieb bleiben, gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises können die Gäste im Eingangsbereich zahlen. Eine Registrierung ist über die Luca-App möglich oder über ein entsprechendes Formular vor Ort. Das Formular kann auch auf der Internetseite des Bades heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.

Stadtbad vormittags für den Schulsport reserviert

Die Aqua-Fitness-Kurse werden nicht angeboten. Der notwendige Abstand im Becken kann nicht eingehalten werden. Nur Mitglieder des angrenzenden Fitnessstudios haben montags drei Stunden Zeit für den Wassersport. Generell dürfen 80 Badegäste zeitgleich von Dienstag bis Freitag ab 13.00 Uhr kommen. Zuvor ist das Schwimmbad für den Schulsport reserviert. Der Samstag gehört zudem exklusiv der DLRG. Auch für Schwimmkurse sind ab der kommenden Woche wieder Anmeldungen möglich.

Kreuzsteinbad Bayreuth schließt

"Das war eine außergewöhnliche Situation, dass das Bad so lange leer war. Wir freuen uns wirklich sehr, endlich wieder Badegäste bei uns begrüßen zu dürfen", sagt Badleiter Thomas Schmeer. Am Sonntag schließt in Bayreuth das Kreuzsteinbad. Das Personal des Freibades arbeitet dann wieder im Stadtbad. Und auch die Kneippanlage in unmittelbarer Nähe des Festspielhauses schließt am Wochenende.