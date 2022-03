Artikel mit Bildergalerie

Saharastaub verfärbt den Himmel über Bayern

Schaut es vor Ihrem Fenster heute irgendwie gelber aus als sonst? Dann liegt es nicht an Ihren Augen. Denn wenn Afrika Sandstürme meldet und der Wind aus südwestlicher Richtung weht, regnet es auch in Bayern Saharastaub. Was heute auf uns zukommt.