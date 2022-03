Wieder da: Zweite Wolke Saharastaub über Bayern

Besonders ärgerlich dürfte die Rückkehr des Saharastaubs für diejenigen sein, die sich in den vergangenen zwei Wochen die Arbeit gemacht hatten, ihn mühevoll zu entfernen. Denn die nächste Staubwolke steht schon bevor - und damit die nächste Runde dreckiger Autos, eingestaubter Balkone und staubiger Flächen.

Saharastaub und Blutregen erwartet

Die größte Menge des rötlichen Staubes kommt laut BR-Meteorologe Michael Sachweh in der Nacht zum Mittwoch in Bayern an. Genau dann ist auch Regenwetter vorhergesagt, weshalb wieder mit dem sogenannten Blutregen gerechnet werden muss.

Insofern bietet es sich für diese Zeit an, Autos, Fahrräder und Gartenmöbel, die nicht mit dem rötlich eingefärbten Regen in Kontakt kommen sollen, unterzustellen.

Weniger Saharastaub, aber dafür Neuschnee

Insgesamt rechnet Michael Sachweh dieses Mal nur mit halb so viel Staub wie beim letzten Mal: Extrem gelbes Licht werde nicht erwartet, allerdings bleibt der Himmel wohl bis Ende der Woche recht diesig. Schwaben wird etwas weniger vom Sahara-Staub betroffen sein als andere Regionen, weil dort weniger Regen erwartet wird.

Eine besonders irritierende Kombination könnte dann zum Wochenende hin entstehen, wenn sich der angekündigte Neuschnee mit dem rötlichen Staub vermischt.

Saharastaub kann die Bronchien reizen

Wirklich gesund ist der Sahara-Staub übrigens nicht, denn er kann, wie jede Art von feinen Partikeln, die Bronchien reizen. Der deutsche Allergie- und Asthmabund rät deshalb von Sport im Freien ab, vor allem für Menschen, die Probleme mit der Lunge haben. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann zudem eine Maske tragen.

Eine große Gefahr stellt der Staub allerdings nicht dar, auch wenn er beispielsweise auf dem Gemüse im eigenen Garten landet. Für Pflanzen etwa ist der rote Sand sogar eine richtige Nährstoffbombe, denn er enthält viele Spurenelemente, wie Phosphor, Eisen, Magnesium oder Kalzium. Das liegt daran, dass die Sahara einst ein Süßwassersee war. Und so wird der Blutregen zu einem wirklich guten Dünger.

Saharastaub: Putzen am besten mit klarem Wasser

Lästig dürfte der rote Staub vermutlich trotzdem für die meisten sein, denn einmal vom Himmel gekommen, verschwindet er selten von selbst. Beim Putzen gibt es kein Patentrezept, denn wie leicht sich der Staub von Oberflächen entfernen lässt, hängt von der jeweiligen Fläche ab. In erster Linie wird dafür klares Wasser benötigt - und davon nicht zu knapp.

Für Lüftungsanlagen an den Gebäuden ist der Staub kein Problem. Im Frühjahr finden gerade an vielen Orten Wartungsarbeiten statt, da wird der Staub dann einfach mit entfernt. Für die Schwimmbäder mit Außenbereich, die geöffnet haben, hat der Staub auch kaum Auswirkungen. Denn die Filteranlagen reinigen das Wasser zuverlässig.