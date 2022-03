Saharastaub bleibt Bayern vorerst noch erhalten

Orange-rot statt weiß-blau: Der Himmel über Bayern zeigt sich derzeit in unüblichen Farben. Grund dafür sind Winde aus Afrika, die Saharasand bis in den Freistaat tragen. Gestern war das Naturschauspiel bereits in Südbayern zu bestaunen, heute soll es laut BR-Wetterexpertin Astrid Hofmann im gesamten Freistaat auftreten.

Es gäbe kaum regionale Unterschiede, so Hofmann. "Und der Saharastaub hat auch etwas Gutes: Nämlich eine abkühlende Wirkung aufs Klima. Es könnte also sein, dass es heute und morgen um 2,3 Grad kühler bleibt als die prognostizierten 18 Grad." Außerdem sei der Staub ein toller Dünger, da die Sandkörner wichtige Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium, Eisen und Phosphor beinhalten.

Saharastaub bleibt noch bis Freitag

"Bis Freitagabend wird jeden Tag weiter der Saharastaub in unsere Richtung geweht. Die Stimmung bleibt also mystisch", so Hofmann. Erst dann drehe die Luftströmung. Gestern gab es so viel Wüstenstaub, wie seit 2004 nicht mehr, 175 Tausend Tonnen zogen über den bayerischen Luftraum hinweg. Ab heute Nachmittag und vor allem am Abend und morgen früh liegt sogar noch etwas mehr in der Luft.

Dabei wird es laut Hofmann heute ziemlich interessant: "Wir haben nicht mehr so viele Wolken wie gestern, möglicherweise kommt besser die Sonne durch und dann sehen wir sie riesengroß mit einem diffusen Lichtring drum herum. Aber auch Saharastaub selbst erzeugt Wolken, ist also nicht so ganz sicher, wie sonnig es werden wird heute und morgen. Was sicher ist: Saharastaub bringt intensives Morgen- und Abendrot."

Verfärbter Regen

Die Wetterlage sei nichts Ungewöhnliches um diese Zeit, so ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dabei wird bei Tiefdruckgebieten über Nordafrika Wüstensand aufgewirbelt und in höheren Luftschichten rund um die Welt getragen. Diese Winde erreichen vor allem im Frühjahr und Sommer Deutschland.

Leichte Niederschläge führen bei der Wetterlage zu einem verfärbten Regen, wobei der Wüstensand ausgewaschen wird. Das Wasser färbe sich dann bräunlich. Beispielsweise auf Autos oder Gartenmöbeln wird der Sand sichtbar. Der Staub aus der Sahara beinhalte zwar keine Giftstoffe, er führt laut DWD aber zu einer höheren Feinstaubbelastung. Diese kann durchaus gesundheitsgefährdend sein.

