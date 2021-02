Sahara-Staub verfärbt Himmel über Bayern

Kühlere Temperaturen am Alpenrand als erwartet

Der Sahara-Staub sorgte am Samstag für viele Wolken und wenig Sonne im Freistaat. Auch wurde es nicht so warm wie zunächst erwartet. Vor allem das vorhergesagte frühlingshafte Wetter in Alpennähe trat nicht ein.

Bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad zog es dennoch viele Menschen ins Freie - wie zum Beispiel an den Starnberger See oder an den Bodensee. Ein größerer Ansturm auf die Naherholungsgebiete blieb allerdings aus - ebenso wie die erwartete extrem gegensätzliche Wetterlage, die zunächst für den Freistaat angekündigt worden war. Auch wenn rund um Hof in Oberfranken etwas Schnee viel. Doch im Großteil von Franken schneite es nicht.

Sachweh: Extreme Wetterlagen eher in Nord- und Mitteldeutschland

Im Laufe des Sonntags und in der Nacht auf Montag soll sich das Wetter im Freistaat laut den Prognosen aber radikal ändern. Denn eine große Schneefront aus Norddeutschland zieht Richtung Süden. Diese werde den Freistaat aber nur streifen, so Sachweh: "Die wirklich spektakulären Bilder werden uns aus Norddeutschland erreichen und auch aus Mitteldeutschland". Es könne aber auch sein, dass das nördliche Franken betroffen sei.

Die Modelle seien sich laut Sachweh noch nicht einig, wie viel Schnee dann am Montag in Bayern falle. "Da kann es durchaus sein, dass auch das südliche Franken oder Nordschwaben oder Oberbayern zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee haben", so der Wetterexperte. Insgesamt soll es ab Montag in Bayern jedoch überwiegend frostig werden.