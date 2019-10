Saftige Christbäume trotz Hitze und Trockenheit

Landkreis Freyung-Grafenau erhofft sich gute Außenwerbung

Landrat Sebastian Gruber (CSU) sieht darin eine große Ehre und eine Riesenchance, sich in der Landeshauptstadt präsentieren zu können. Denn während des Münchener Christkindlmarktes darf der Landkreis Freyung Grafenau mit einem Info- und einem Verkaufsstand direkt neben dem Baum die Besucher über die Vorzüge der Region aufmerksam machen. Regionalmanager Stefan Schuster: "Drei Millionen Besucher hat der Münchener Christkindlmarkt im vergangenen Jahr angezogen. Wir können also rund vier Wochen an einem der meistbesuchten Orte Deutschlands Werbung für den Landkreis machen. Das ist eine große Chance, die wir nutzen wollen."