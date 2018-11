Säureunfall im Krankenhaus: Notaufnahme zwei Stunden gesperrt

Einsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte im Krankenhaus Sankt Josef in Regensburg: In einem Lagerraum ist am Vormittag Peressigsäure ausgetreten, wie eine Sprecherin des Krankenhauses mitteilte. Eine Flasche mit der Substanz war umgefallen und ausgelaufen.

Mitarbeiter klagen über Atemwegsbeschwerden

Peroxyessigsäure wird üblicherweise zur Desinfektion von hochansteckenden Erregern verwendet. Das Krankenhaus sperrte daraufhin die Notaufnahme und schaltete die Belüftung ab, damit sich die Dämpfe nicht verbreiten konnten. Die Einsatzkräfte beseitigten die Peressigsäure. Vier Krankenhausmitarbeiter, die mit den Dämpfen der Säure in Kontakt kamen, wurden wegen Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden ärztlich versorgt. Für Patienten bestand aber keine Gefahr, teilte das Krankenhaus mit.

Notaufnahme zwei Stunden geschlossen

Der Krankenhausbetrieb lief weitgehend störungsfrei weiter. Allerdings meldete sich die Klinik am Vormittag zwei Stunden von der integrierten Leitstelle ab. Notfallpatienten mussten also in andere Krankenhäuser gebracht werden.