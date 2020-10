Säureangriff: Mann attackiert getrennt lebende Ehefrau

Ein 52-jähriger Münchner hat seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau im Streit Säure ins Gesicht gespritzt. Die 37-Jährige musste ins Krankenhaus. Ihre Verletzungen erwiesen sich dort als nur oberflächlich.

Angriff vor den Kindern

Zu der Auseinandersetzung kam es schon am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in der Nähe des Pasinger Bahnhofs. Die in Trennung lebenden Eheleute hatten sich dort verabredet, die drei gemeinsamen Kinder waren in Begleitung ihrer Mutter auch dabei. Die Eltern gerieten in Streit, in dessen Verlauf griff der Vater unvermittelt zu einer Flasche mit einer säurehaltigen Flüssigkeit und bespritzte die Frau damit im Gesicht.

Haftbefehl gegen Gewalttäter

Die 37-Jährige flüchtete in eine nahegelegene Apotheke, wo eine Mitarbeiterin Erste Hilfe leistete und die Polizei verständigte. Mehreren Polizeistreifen gelang es kurz darauf, den tatverdächtigen Angreifer festzunehmen.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, die durch die Säure verursachten Verletzungen sind laut Polizei nur oberflächlich. Gegen den bereits wegen anderer Gewaltdelikte und Bedrohungen auffällig gewordenen 52-Jährigen wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.