Säure im Schnapsglas: Wirtshausgast landet im Krankenhaus

Folgenschwere Verwechslung in einem Regensburger Wirtshaus: Dort soll ein Mann am vergangenen Freitag statt dem bestellten Schnaps eine ätzende Flüssigkeit eingeschenkt bekommen haben. Der Gast erlitt nach Angaben der Regensburger Polizei schwere Verätzungen im Körper und lag am Wochenende auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Inzwischen bestehe aber keine Lebensgefahr mehr, sagte eine Polizeisprecherin dem BR auf Anfrage.

Der Mann soll mit einer Gruppe das Wirtshaus im Regensburger Süden besucht und als einziger Williams-Birne-Schnaps bestellt haben. In der Flasche befand sich jedoch statt des Schnapses die ätzende Flüssigkeit.

Polizei geht von Unfall aus

Die Polizei geht im Moment davon aus, dass es sich um einen Unglücksfall und keine vorsätzliche Tat handelt. Nach derzeitigem Stand sei es eher unwahrscheinlich, dass Etiketten manipuliert wurden. Die Flüssigkeit wird jetzt untersucht. Anfang kommender Woche soll feststehen, worum es sich handelt.