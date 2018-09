Schreinerei und Wohnhaus niedergebrannt

Im Stadtgebiet von Rehau ist am Abend ein Sägewerk mit Schreinerei in Brand geraten. Als die Feuerwehr kurz nach 21 Uhr am Brandort Burgplatz eintraf, stand ein Gebäude bereits voll in Flammen. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf eine angebaute Mühle über.

Brandursache noch unklar

Das Feuer drohte zwischenzeitlich auch auf einen angrenzenden Wald überzugreifen. Laut Polizei waren 250 Rettungskräfte im Einsatz. Sie konnten nicht verhindern, dass das Sägewerk vollständig abbrannte. Gegen 23 Uhr hatten die Feuerwehren aus Rehau und Umgebung die Flammen unter Kontrolle gebracht.

Auch Rettungskräfte von BRK und Technischem Hilfswerk waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Die Brandursache ist noch unklar.