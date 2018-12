Sägewerk in Fridolfing niedergebrannt

Kurz vor 19 Uhr wurden laut Polizei die Einsatzkräfte alarmiert. Als sie eintrafen, stand ein Gebäudeteil bereits voll in Flammen. Eine Maschinenhalle und ein Bürogebäude brannten komplett nieder. Die offenen Flammen waren bis zum späten Abend gelöscht. Bis in die Nacht hinein musste die Feuerwehr allerdings noch die letzten Glutnester beseitigen.

Brandursache noch unklar

Warum das Feuer ausgebrochen war, teilte die Polizei am Abend nicht mit. Brandfahnder der Kriminalinspektion Traunstein werden am Mittwoch die Ermittlungen übernehmen. Am Abend stand bereits fest, dass sich der Sachschaden im sechsstelligen Bereich bewegt. Menschen wurden nicht verletzt. Wegen der Löscharbeiten kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.