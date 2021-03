"Sackenbacher Wiese" bei Lohr am Main steht unter Naturschutz

Am Donnerstag hat Main-Spessarts Landrätin Sabine Sitter mit ihrer Unterschrift die Schutzgebietsverordnung über Teilbereiche der "Sackenbacher Wiese" bei Lohr am Main in Kraft gesetzt. Nach einem fast 13 Jahre langen Verfahren stehen nun neun Hektar der "Sackenbacher Wiese" unter Naturschutz. Das entspricht der absolut schützenswerten Zone ohne jeglichen Puffer. Um ihre einzigartige Flora und Fauna zu bewahren, gelten somit für einen Großteil der Wiese Nutzungseinschränkungen. Zur optischen Abgrenzung des Schutzgebietes werden in den nächsten Tagen Hinweisschilder aufgestellt.

Tauziehen zwischen Landwirt und Naturschutzbehörde beendet

Ein jahrelanges Ringen der Naturschutzbehörde mit einem Landwirt geht zu Ende. Er wehrte sich gegen eine 20 Hektar große Schutzzone, die ursprünglich das Landratsamts plante. Nach drei verschiedenen Verordnungsentwürfen war schließlich ein gefundener Kompromiss zwischen Vertretern des Bauernverbandes und der Höheren und Unteren Naturschutzbehörde wegweisend. Der Naturschutzbeirat des Landratsamtes hatte die Untere Naturschutzbehörde im Jahr 2008 beauftragt, die "Sackenbacher Wiese" wegen ihrer einzigartigen Flora und Fauna als geschützten Landschaftsbestandteil (gLB) unter Schutz zu stellen.

Areal ist vielfältig und wertvoll

Auf engstem Raum kommen dort verschiedene Naturbereiche wie Flachlandmähwiese, Nasswiesen, Quellfluren und Streuobstbestände vor. Die Folge ist eine außergewöhnlich hohe Artendichte mit über 205 Farn- und Blütenpflanzen, darunter 25 bayernweit als gefährdet eingestufte Arten sowie vier Orchideenarten. Bei den Insekten sind nachgewiesen 38 Tagfalterarten, 17 verschiedene Heuschreckenarten und fünf Libellenarten. Neben zahlreichen Reptilien wurden zudem 53 verschiedene Vogelarten, darunter das Braunkehlchen und der Mittelspecht als landesweit bedeutend festgestellt.