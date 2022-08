Sachsen-Hof-Sachsen: Bayreuths Flughelfer im Dauereinsatz

Fünf Tage lang hatte die Flughelfergruppe der Feuerwehr Bayreuth zuletzt die Einsatzkräfte beim Kampf gegen Waldbrände in Sachsen unterstützt. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Oberfranken wurden sie zum Großbrand in die Hofer Innenstadt angefordert. Noch während die Bayreuther Profis in Hof im Einsatz waren, kam aber bereits der nächste Hilferuf. Von Mittwoch bis Sonntag sollen sie erneut beim Löschen des Waldbrandes an der böhmisch-sächsischen Grenze ihren Dienst leisten. Offenbar geht es nun darum, Glutnester zu finden und zu löschen.

Hubschrauberflüge mit Wasserbehältern

Die Bayreuther Flughelfer sind die einzigen in Oberfranken. Es handelt sich um 15 speziell ausgebildete Feuerwehrleute. Ihre Aufgabe beim ersten Einsatz in der Sächsischen Schweiz bestand darin, mehrere strategische Bergpunkte zu errichten. Das sind Plätze, an denen an einem Hubschrauber mithilfe eines langen Seils Wassergefäße, sogenannte "Bambi Buckets", befestigt werden. Über dem Brandgebiet kann der Pilot das Wasser dann abwerfen und am Absetzplatz wieder nachladen. Flughelfer erfüllen dabei mehrere Aufgaben – sie können ebenso Piloten sein wie Einsatzkräfte am Landeplatz.

Wichtige Arbeit in Hitze und Ascheregen

Für die Errichtung der Bergpunkte müssen die Flughelfer Bäume fällen, was durch Asche, Rauch, Staub und Hitze erschwert werden kann. Weil das brennende Waldgebiet an der Grenze zu Böhmen nicht mit Fahrzeugen erreichbar ist, ist die Arbeit mit Helikoptern enorm wichtig. Zudem waren die Bayreuther am Legen einer drei Kilometer langen Schlauchwasserleitung beteiligt. Wasser kann nun durch diese Leitungen aus der Elbe durch felsiges und steiles Gelände auf den Bergrücken gepumpt werden.

Die Flughelfer der Feuerwehr Bayreuth sind gemeinsam mit der Flughelfergruppe Landkreis Cham, der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg und anderen im Wechsel eingesetzten bayerischen Flughelfergruppen im Einsatz, um die örtlichen Feuerwehren zu unterstützen.