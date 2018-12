Saboteur flutet Wohnhaus in Bamberg

Wie die Polizei meldet, verschaffte sich der Einbrecher Zugang zu dem Haus in der Straße Am Friedrichsbrunnen und öffnete mehrere Wasserhähne im ersten Stock des Gebäudes. Das Wasser lief bis in den Keller. Dadurch entstand großer Sachschaden.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Besitzer des Hauses hatte seine geflutete Immobilie am Freitag bemerkt. Wann der Saboteur eingestiegen war, das ist noch unklar.

Laut Polizei kommt der Zeitraum zwischen Dienstag und Freitag in Frage. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.