Sabotage vor Sonnenblumenwettbewerb? Pflanzen eingegangen

Nach einem fairen Wettkampf schaut es vor einem Sonnenblumenwettbewerb für Kinder in der Oberpfalz nicht aus: Unbekannte haben in einem Garten in Barbing im Landkreis Regensburg eine Chemikalie über Sonnenblumen geschüttet. Um welche Flüssigkeit es sind genau handelte, ist bislang noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag zum Bayerischen Rundfunk. Dies werde jetzt ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Gewächse und weitere Pflanzen seien eingegangen, teilte die Polizei mit. Die ruinierten Sonnenblumen waren den Besitzern des Gartens am Freitag bereits aufgefallen. Sie erstatteten Anzeige.

Die Sabotage stehe offenbar im Zusammenhang mit einem Sonnenblumenwettbewerb für Kinder, der demnächst in der Gemeinde stattfinden soll.

Ein Tatverdächtiger konnte bis Sonntag noch nicht ermittelt werden, deshalb sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.