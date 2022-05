Sabotage im Maisfeld: Neuer Anlauf im Maishäcksler-Prozess

Zwei Brüder aus Wilhermsdorf im Landkreis Fürth sollen zwischen März und September 2019 Nägel, Metallstangen und andere Gegenstände in mehreren Maisfeldern rund um Neustadt an der Aisch versteckt haben. Bei der Ernte auf den Feldern wurden dadurch die Erntemaschinen stark beschädigt. Dafür müssen die beiden Männer sich ab heute vor dem Amtsgericht in Neustadt an der Aisch verantworten.

Aluminiumblock im Feld verursacht Schaden von 80.000 Euro

Den 63 und 68 Jahre alten Brüdern wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Am schwersten wiegt der Fall, bei dem sie mit einem Aluminiumblock einen Schaden von mehr als 80.000 Euro an einem Maishäcksler verursacht haben sollen. Über das mögliche Motiv der beiden äußerte sich das Gericht nicht. Ein Sprecher des Amtsgerichts bezifferte den Schaden an den Maschinen insgesamt auf rund 91.000 Euro. Die Polizei hat die beiden anhand von DNA-Spuren ermittelt.

Gerichtstermin musste verschoben werden

Eigentlich hätte der Gerichtsprozess bereits im August vergangenen Jahres stattfinden sollen, einer der Brüder war damals aber nicht zur Verhandlung erschienen. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Ein Urteil wird diese Woche noch nicht erwartet, für den 19. Mai ist ein weiterer Verhandlungstag angesetzt.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa