Sabotage auf mittelfränkischen Maisfeldern

In den vergangenen Wochen und Monaten sind in Mittelfranken immer wieder Metallteile in Maisfeldern versteckt worden, um Erntemaschinen zu sabotieren. Im Landkreis Neustadt an der Aisch wurden acht Fälle gemeldet – Zeit für Landwirte, zu handeln.