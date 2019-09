vor 22 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Sabotage auf einem Maisfeld: Metallteile an Maiskolben befestigt

Schon wieder haben Unbekannte in Mittelfranken ein Maisfeld sabotiert. Wie die Polizei in Rothenburg o. d. Tauber mitteilt, waren Metallteile an einem Maiskolben befestigt. Ein ähnlicher Fall war erst vor Kurzem in Emskirchen bekannt geworden.