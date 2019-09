vor 37 Minuten

Sabotage am Maisfeld: Landwirt findet Nägel an Kolben

Die Polizei in Neustadt a.d. Aisch sucht nach einer gefährlichen Entdeckung auf einem Maisfeld Zeugen: Unbekannte hatten dort lange Nägel an Maiskolben befestigt und so unter anderem den Landwirt in große Gefahr gebracht.