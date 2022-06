Sabotage am Hochsitz: Jäger stürzt und verletzt sich

Ein Jäger ist am Montag zwischen Schmalach und Wüstendorf im Landkreis Ansbach von einem Hochsitz gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, ist dieser absichtlich so manipuliert worden, dass der 52-Jährige aus einer Höhe von dreieinhalb bis vier Metern abstürzte.

Polizei vermutet Sabotage

Der Jäger hat sich an seiner Hand und der Hüfte verletzt und ist selbst ins Klinikum Ansbach gefahren. An dem Hochsitz sei ein Haltegurt gelöst worden, sodass dieser umfiel. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Außerdem bittet sie Zeugen, die während der letzten Tage Verdächtiges in dem Waldstück bemerkt haben, sich bei der Polizei Ansbach zu melden.