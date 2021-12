Sabine Dittmar wird Staatssekretärin im Gesundheitsministerium

Sabine Dittmar (SPD) wird Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium von Karl Lauterbach. Das hat Dittmars Büro gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. "Ich freue mich sehr, künftig die Gesundheitspolitik auf Bundesebene an noch verantwortungsvollerer Stelle mitgestalten und voranbringen zu können", sagt Dittmar in einem Statement.

Dittmar war zuvor gesundheitspolitische Sprecherin

Bisher war die 57-jährige Ärztin aus Maßbach, im Landkreis Bad Kissingen, Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin der SPD. Im Herbst wurde Dittmar zum dritten Mal in den Bundestag gewählt. Sie galt auch als aussichtsreiche Kandidatin für das Amt der Bundesgesundheitsministerin. "Dass es nicht das Ministeramt geworden ist, ist definitiv keine Enttäuschung. Karl Lauterbach ist eine gute Wahl, gerade, wenn es darum geht, Corona wirkungsvoll zu bekämpfen", sagt sie. Den zweiten Staatssekretärsposten im Gesundheitsministerium tritt der SPD-Bundestagsabgeordnete Edgar Franke an.

Dittmar hat Infektionsschutzgesetz mitformuliert

Für ihr Amt als Staatssekretärin hat Dittmar klare Vorstellungen: "Unser Ziel muss es sein, dass alle Menschen in Deutschland medizinisch und pflegerisch gut versorgt werden", sagt sie. "Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und eine Reform der Krankenhausfinanzierung."

Während der Corona-Pandemie war sie wichtige Ansprechpartnerin der Bundesregierung. Für die SPD hatte sie maßgeblich die aktuelle Version des Infektionsschutzgesetzes mitformuliert. Vor ein paar Tagen hat sie sich in einem Interview auf Bayern 2 klar für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland ausgesprochen.

Staatssekretärin impft Patienten gegen Corona

Vor der Wahl in den Bundestag saß Sabine Dittmar für eine Wahlperiode im Bayerischen Landtag. Bis Juli 2010 betrieb sie mit ihrem Ehemann in Maßbach im Landkreis Bad Kissingen eine Gemeinschafts-Hausarztpraxis. Noch vor ein paar Tagen impfte die Ärztin in Maßbach selbst Patienten gegen Corona.

Dittmars Weg zu ihrem Beruf

Den Weg zur praktischen Ärztin beschritt Sabine Dittmar über Umwege: Nach ihrem Hauptschulabschluss machte sie zunächst eine Ausbildung zur staatlich geprüften Kinderpflegerin. Anschließend legte sie über den zweiten Bildungsweg das Abitur ab und studierte anschließend an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Humanmedizin. 1981 trat Dittmar in die SPD ein.