Sabine Dittmar hat Corona-Impfstoff-Inventur begonnen

Das Bundesgesundheitsministerium hat eine Corona-Impfstoff-Inventur begonnen. Das sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar (SPD), gegenüber BR24. Man wisse von den Zahlen, dass ausreichend Impfstoff da sei, "aber man weiß gar nicht so richtig, wo der liegt, bei welchen Großhändlern, in welchen Kühlschränken, in welchen Lagern." Das Bundesgesundheitsministerium habe jetzt mit dem beauftragten Bundeswehr Generalmajor Carsten Breuer der Inventur begonnen, so dass man dafür sorgen könne, dass der Impfstoff auch dahin komme, wo er benötigt und gebraucht werde. "Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir bis zum Jahreswechsel wirklich die 30 Millionen Impfungen, vor allem Boosterimpfungen, erreichen, schön wäre wenn davon ein ganzes Stück an Erstimpfungen dabei wäre," sagte Dittmar wörtlich gegenüber BR24.

Dittmar impfte am Wochenende gegen Corona

Die 57-jährige Ärztin hat am Wochenende in ihrem Heimatort Maßbach im Landkreis Bad Kissingen geimpft. Seit vergangenen Mittwoch ist sie im Amt. Unmittelbar nach ihrem Amtsantritt sagte sie: "Um Menschen besser versorgen zu können, braucht es nun bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und eine Reform der Krankenhausfinanzierung. Covid hat gezeigt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung neu aufstellt werden muss."

2013 erstmals im Deutschen Bundestag

Dittmar wurde 2013 erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt. Seit 2018 war sie gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion. Sie war zuletzt Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. In der Corona-Pandemie war sie bislang maßgeblich für die SPD daran beteiligt, die aktuelle Version des Infektionsschutzgesetzes zu formulieren.

Ärztin über Umwege

Zwischen 2008 und 2013 saß Dittmar im Bayerischen Landtag. Bis Juli 2010 betrieb Sabine Dittmar mit ihrem Ehemann in Maßbach im Landkreis Bad Kissingen eine Gemeinschafts-Hausarztpraxis. Den Weg zur praktischen Ärztin beschritt Sabine Dittmar über Umwege: Nach ihrem qualifizierten Hauptschulabschluss in ihrem Heimatort Maßbach machte sie zunächst eine Ausbildung zur staatliche geprüften Kinderpflegerin. Anschließend legte sie über den zweiten Bildungsweg das Abitur ab und studierte anschließend an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Humanmedizin. 1981 trat sie in die SPD ein.