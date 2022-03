Benefizkuchen soll Prinzengarde vor der Pleite retten

Mit einem Benefiz-Kuchen-Verkauf am Sonntag (27. März, ab 14 Uhr im Pfarrheim) will die Prinzengarde von Beratzhausen im Landkreis Regensburg den existenzgefährdenden Schuldenstand von 30.000 Euro weiter verringern. Der Präsident der Prinzengarde, Tobias Waßner, sagte dem BR-Studio Regensburg, er werde alles daran setzen, die seit 1977 bestehende Vereinigung zu erhalten.

60.000 Euro an Steuerschulen angehäuft

Waßner hatte 2019 sein Amt angetreten und war nach einer Steuerprüfung einem Schuldenberg von 60.000 Euro gegenübergestanden. Die Summe war durch nicht bezahlte Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Verzugszinsen und Säumniszuschläge aufgelaufen. Seinen Amtsvorgängern macht Waßner dennoch keinen Vorwurf. Sie seien in Finanzdingen schlecht beraten gewesen und hätten das Finanzamt aus den Umsätzen mit Inthronisationsball, Prunksitzung und bezahlten Auftritten "heraushalten wollen". Die Hälfte der Schulden konnte zumindest bereits beglichen werden.

Schuldenberg halbiert, aber jetzt kein Geld mehr da

Nun ist allerdings die Vereinskasse komplett leer. Deshalb soll der Verkauf von selbst gebackenen Kuchen am Sonntag die Kasse wieder etwas füllen. In den nächsten Wochen sei dann eine Jahreshauptversammlung geplant, bei der er die Vereinsführung in jüngere Hände übergeben will. Namen will Waßner nicht nennen. Wenn das nicht gelinge, stehe allerdings die Auflösung des Vereins unmittelbar bevor.