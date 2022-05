Zu wenig Saatgut im Forst – Ist der Waldumbau in Gefahr?

Im staatlichen Pflanzgarten Bindlach im Landkreis Bayreuth laufen die Arbeiten im Mai auf Hochtouren: Während Gärtnerinnen die zweijährigen Douglasien aus dem Pflanzbeet in Plastiktöpfe umsetzen, bereitet der Gartenmeister die Aussaat von Buche und Erle vor. Aber es ist die letzte Aussaat, denn die Saatgutreserven der Bayerischen Staatsforsten sind so gut wie aufgebraucht. Und das in Zeiten des Waldumbaus.

Leere Saatgutlager

Andreas Büchner, Leiter des Pflanzgartens Bindlach, öffnet die Tür zum Kühlraum: Normalerweise lagern in den Kühlkammern der Bayerischen Staatsforsten bis zu 15 Tonnen Saatgut, verpackt in Plastiksäcke, bei minus 6 Grad Celsius. Jetzt sind nur noch Reste da, Fichte zum Beispiel, die keiner mehr säen will, weil sie den Klimawandel nicht verträgt. Das Buchensaatgut dagegen ist vollständig aufgebraucht, und Eicheln lagert Andreas Büchner gar nicht erst, die werden nach der Ernte umgehend wieder ausgesät.

Ohne Saatgut keine Jung-Bäume

Nun trägt nicht jeder Baum jedes Jahr Früchte. Nach sogenannten Mastjahren legen Bäume oft eine Pause ein. Aber der Klimawandel scheint diese Reaktion zu verstärken. Die Trockenjahre haben den Bäumen enorm zugesetzt: Bei Stress fahren Bäume ihren Stoffwechsel herunter, Samen fallen zu früh ab oder vertrocknen am Baum. In den letzten Jahren konnten die Bayerischen Staatsforsten kaum etwas ernten.

Aber: Ohne Saatgut keine Jungpflanzen. Eichen, die wichtigste Baumart für einen klimastabilen Wald, waren im Frühjahr deutschlandweit ausverkauft. Auch die Ahornarten, Linde sowie Edel-Laubhölzer wie die Elsbeere gab es nicht mehr.