Saaletalbahn: Bauarbeiten sorgen für Behinderungen

Bahnreisende zwischen Gemünden und Bad Kissingen müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen. Nach Angaben des Unternehmens wird die Strecke wie schon im Frühjahr vorübergehend komplett gesperrt. Es fahren von Samstag, 21. August bis Freitag, 17. September zwischen Gemünden und Hammelburg keine Züge. Vom 17. bis zum 20. September fallen außerdem die Züge zwischen Gemünden und Bad Kissingen aus. Für die Reisenden wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Zugverkehr wird digitalisiert

Grund für die Umstellung ist, dass die Stellwerkstechnik der Saaletalbahn modernisiert wird. Die Bahn investiert 20 Millionen Euro, um die mechanischen Stellwerke durch moderne und elektronische zu ersetzen. Fernsteuerbare elektronische Stellwerke gibt es damit künftig in den Bahnhöfen Gräfendorf, Hammelburg und Elfershausen. Der Zugverkehr zwischen Gemünden und Bad Kissingen wird dann per Mausklick von einem Fahrdienstleiter in Hammelburg gesteuert.

Weitere Baumaßnahmen nötig

In Gräfendorf entstehen außerdem zwei neue Außenbahnsteige. Umbauten sind auch an den Bahnübergängen in Gräfendorf, Hammelburg, Westheim und Elfershausen nötig, so die Bahn. Während der Bauarbeiten wird es für Autofahrer und Anwohner zeitweise Einschränkungen in der Wegeführung geben.