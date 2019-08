Saaleauen-Fest in Hof: Feiern am Fluss mitten in der Stadt

Das Saaleauen-Fest in Hof startet heuer bereits am Freitag (09.08.19). Zum Auftakt wird um 21.00 Uhr im Open-Air-Kino der Oscar-Gewinner-Film "Green Book - Eine besondere Freundschaft" gezeigt. Am Samstag und Sonntag können sich Kinder und Jugendliche an einem Seil über die Saale hangeln oder mit dem Kajak fahren. Die Kinderfeuerwehr führt ihre riesige Wasserspritze vor.

Strandparty mit Cocktails und Liegestühlen

Zur Strandparty gehören auch Lichtspiele im Wasser sowie Livemusik. Cocktails und kulinarische Spezialitäten können die Besucher auch in Liegestühlen direkt am Saaleufer genießen.

Lebensader mitten durch die Stadt

Das Saaleauen-Fest möchte den Fluss, der mitten durch Hof fließt, aus seinem Dornröschen-Schlaf wecken. "Wir wollen einfach das Bewusstsein stärken, wie wichtig diese Lebensader ist – und wie vielfältig die Saale genutzt werden kann", so Silvia Gulden, Chefin des Stadtmarketing-Vereins, im BR-Gespräch.

Kiesstrand statt Sandstrand

Zur Nachhaltigkeit des Saaleauen-Festes zählt der neue Kiesstrand. Denn der bisherige Sandstrand musste nach dem Festwochenende wieder zurückgebaut werden, damit der Sand nicht in die Saale geschwemmt wird und so den Fischen und anderen Wasserbewohnern schadet.