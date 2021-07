Nachhaltig Reisen: Radreisen in Bayern werden immer beliebter

Alle Wege führen nach Santiago de Compostela: Nicht erst seit Hape Kerkelings Bestseller "Ich bin dann mal weg – Meine Reise auf dem Jakobsweg" ist dieser Pilgerweg einer der beliebtesten Fernwanderwege Europas. Gerade zur Hauptsaison sind die Wege häufig stark frequentiert. Wer trotzdem aufs Pilgern nicht verzichten will, kann etwa aufs Fahrrad umsteigen: In Bayern sind einige Radwege sogar extra fürs Radpilgern ausgewiesen.

Fränkisch-Schwäbischer Jakobsweg

Eine dieser Routen beginnt in Würzburg, führt über Ulm und Ravensburg bis nach Konstanz. Die gesamte Strecke beträgt rund 500 Kilometer – die erste Etappe bis Aub in Unterfranken sind überschaubare 43 Kilometer. Zunächst führt der Jakobs-Radweg am beliebten Mainradweg entlang und ab Ochsenfurt Richtung Süden geht's weiter auf dem Gaubahnradweg: Die Radpilgerwege sind also keine neuen, sondern hier sind vorhandene neu ausgeschildert.

Alleine unterwegs oder in der Gruppe

Pilgern gehört zu den ältestens Formen des Reisens. Religiös motiviert steht heute wohl vor allem das Naturerleben und der nachhaltige Umgang mit ihr im Mittelpunkt. Viele Pilgernde legen Wert darauf, alleine unterwegs zu sein, andere schätzen die Dynamik einer Pilgergruppe. Fürs Radpilgern gibt es eine einfache und praktische Möglichkeit: Über die Mitradelzentrale des ADFC lassen sich Inserate schalten und Mitradler für die gesamte Strecke oder Abschnitte finden.