Hitze: Hier ist es in Bayern besonders heiß

Die Zahl der Hitzetage mit einer Tageshöchsttemperatur von mehr als 30 Grad Celsius hat sich seit den 1950er Jahren in Bayern verdreifacht. Das ergab eine Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit Daten des Deutschen Wetterdiensts.

Waren es in Bayern in den 1950er Jahren durchschnittlich 3,7 Hitzetage pro Jahr, stieg deren Anzahl zwischen 2011 und 2020 auf 12,2 heiße Tage jährlich. Und ein Ende der Zunahme scheint nicht in Sicht. Der Klima-Report 2021 des Bayerischen Umweltministeriums prognostiziert, dass bis zum Jahr 2100 36 weitere Hitzetage im Freistaat hinzukommen könnten.

"Steinerne Stadt" Regensburg besonders heiß

Die meisten Hitzetage im vergangenen Jahrzehnt hatte laut der GDV-Studie in Bayern die Stadt Regensburg. Dort kletterte das Thermometer zwischen 2011 und 2020 durchschnittlich 20,4 mal pro Jahr über die 30-Grad-Marke.

Doch warum gerade in Regensburg? Auch das Umweltbundesamt hat sich bereits mit dem Phänomen beschäftigt und macht die dicht bebaute Altstadt dafür verantwortlich: "Ihre historisch gewachsene dichte Baustruktur mit steinernen Plätzen und Gassen, wenig Bäumen im öffentlichen Raum und einer hohen Nutzungsdichte (Wohnen, Einkaufen, Arbeiten, Tourismus) erwärmt sich insbesondere im Sommer stärker als das Umland und wirkt als Hitzespeicher." Sogar innerhalb des Stadtgebiets hat das Umweltbundesamt so Temperaturunterschiede von bis zu sechs Grad Celsius beobachtet.

Unterfranken: Einst sogar deutschlandweiter Rekordhalter

Ebenfalls bekannt für hohe Temperaturen ist die unterfränkische Region rund um Würzburg. Im benachbarten Kitzingen wurden in der Vergangenheit schon mehrfach die höchsten Temperaturen in ganz Deutschland gemessen. Der Wert von 40,3 Grad Celsius, den der Deutsche Wetterdienst am 5. Juli und am 7. August 2015 gemessen hat, galt lange als deutscher Rekord-Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881.

Dass die Temperaturen in Kitzingen immer besonders hoch seien, liege an drei Faktoren, so Volker Wünsche vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München: Mit einer Höhe von nur rund 200 Metern über dem Meeresspiegel liege Kitzingen sehr tief. Zudem stehe die Stadt auf einem Sandboden, der sich leicht erwärme. Und drittens sei sie frei gelegen und nicht von Gebirgen abgeschirmt. Außerdem befindet sich das Maintal in einem Kessel, in dem sich die Hitze sammle.

Würzburger Markplatz: 97 Tage über 30 Grad

Meteorologen schätzen, dass es im Talkessel von Würzburg – auf einer Höhe von 177 Metern über dem Meeresspiegel – sogar noch heißer als in Kitzingen sein könnte. Dort befindet sich jedoch keine Messstation des DWD, die das dokumentieren könnte. Wissenschaftler der TU München und der Uni Würzburg haben das Würzburger Stadtklima aber drei Jahre lang untersucht.

In diesem Zeitraum lag die Temperatur auf dem Würzburger Marktplatz an insgesamt 97 Tagen über 30 Grad. An neun Tagen habe es sogar extremen Hitzestress gegeben, erklärt Thomas Rötzer, Wissenschaftler der TU München. An heißen Tagen sei es auf dem Marktplatz bis zu acht Grad wärmer gewesen als zum Beispiel auf dem Landesgartenschau-Gelände am Hubland, etwa fünf Kilometer von der Innenstadt entfernt.

Tropennächte und Trockenheit

Dem bekannten Klimaexperten Heiko Paeth von der Uni Würzburg zufolge ist Unterfranken ein Hotspot des Klimawandels: Sind es vor wenigen Jahren durchschnittlich zwei Hitzetage mit einer Tagesdurchschnittstemperatur von 25 Grad gewesen, waren es 2018 bereits 35 Tage, Tendenz steigend.

Das gelte auch für die Tropennächte, mit Temperaturen von mehr als 20 Grad. 2018 waren es 17 solcher heißen Nächte, an denen man dann schlecht schläft. Die Hitze und Trockenheit wirke sich auch auf die Wasserversorgung mit einer seit Jahren rückläufigen Grundwasserneubildung aus. Der Würzburger Klimaforscher prognostizierte, dass bereits in 15 Jahren im Raum Karlstadt ein akuter Wasserbedarf herrsche.

Erlangen reagiert mit Klimaanpassungskonzept

Der Effekt, dass sich städtische Gebiete stärker erhitzen und sich die Hitze dort mehr speichert als in dünn bebauten, ländlichen Bereichen, ist schon lange bekannt. Forscher nennen das den "urbanen Hitzeinsel-Effekt". Viele Städte versuchen, hier aktiv gegenzusteuern. So hat beispielsweise die Stadt Erlangen, laut der GDV-Studie mit durchschnittlich 19,1 Hitzetagen pro Jahr auch stark betroffen, bereits 2019 ein sogenanntes Klimaanpassungskonzept erstellen lassen.

Dort heißt es: "Bei Betrachtung der bodennahen Lufttemperatur zeigt sich eine deutliche nächtliche Überwärmung städtischer Bereiche – so weisen die Erlanger Kernstadt oder hochversiegelte Gewerbeflächen bis zu 7 °C höhere Temperaturen als das unbebaute Umland etwa in der Regnitz-Aue auf." In ihrem Klimaanpassungskonzept definiert die Stadt Erlangen deshalb zwölf Maßnahmen, mit denen man einer weiteren Erhitzung der Innenstadt entgegentreten möchte. Diese reichen von der Pflanzung neuer Bäume über Kampagnen zur Dach- und Fassadenbegrünung bis hin zur Schaffung naturnaher Wasserflächen im Stadtgebiet.

Deutlich kühler: Das Allgäu

Wer den hohen Temperaturen in den Städten entfliehen möchte, dem kann man das Allgäu empfehlen. Laut der GDV-Studie ist es die bayerische Region mit den wenigsten Hitzetagen. Der Landkreis Oberallgäu hatte zwischen 2011 und 2020 durchschnittlich nur 5,6 Tage, an denen das Thermometer mehr als 30 Grad zeigte. Allerdings ist auch hier eine klare Zunahme der Temperaturen abzulesen: In den 1950er-Jahren hatte der Landkreis im Schnitt nur 1,1 Hitzetage pro Jahr.