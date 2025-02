08.02.2025, 08:00 Uhr Videobeitrag

> SA: BR24 Retro: Rodel-Spaß 1976

In den 1970ern etabliert sich das Rodeln als neue Freizeitbeschäftigung. Ob in München oder in Ruhpolding, die Schlittenfahrer haben eine Mordsgaudi.