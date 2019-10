AKK auf dem CSU-Parteitag – Debatte über Leitantrag

Nach der Wiederwahl Markus Söders zum Parteivorsitzenden geht es heute beim CSU-Parteitag in München um das Verhältnis zur Schwesterpartei CDU, für die die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer das Grußwort sprechen wird. Außerdem wird über den Leitantrag zur Parteireform diskutiert und abgestimmt.

Kramp-Karrenbauer spricht vor CSU-Delegierten

Das Terrain ist nicht neu für Annegret Kramp-Karrenbauer: Bereits im Januar sprach die damals frisch gebackene Vorsitzende der CDU auf dem Parteitag der CSU das Grußwort der Schwesterpartei. Das Verhältnis zwischen Söder und Kramp-Karrenbauer gilt als loyal. Am Freitag wurde zudem der Antrag der Jungen Union, den Kanzlerkandidaten per Urwahl unter den Mitgliedern von CDU und CSU abstimmen zu lassen, von der Mehrheit der Delegierten abgelehnt.

CSU-Parteitag: Diskussion um Frauenquote

Kontroverser könnte heute hingegen die Debatte um den Leitantrag zur Parteireform ausfallen. Söder will die Partei attraktiver für Frauen und junge Menschen machen. Dazu strebt der wiedergewählte Parteivorsitzende unter anderem eine Ausweitung der bereits in den Landes- und Bezirksvorständen geltenden 40-Prozent-Frauenquote auf die Kreisvorstände an. In den engeren Vorständen - Vorsitzende, Stellvertreter, Schriftführer, Schatzmeister - soll sogar eine 50-Prozent-Quote gelten. Außerdem soll es in Zukunft in den Vorständen einen jungen Vertreter unter 35, im Landesvorstand unter 40, als Vize geben.

"Es wird nicht reichen, einfach nur weiterzumachen wie bisher", hatte Söder am Freitag betont. Bereits kurz nach dessen Rede hatte ein junger Delegierter das Zustandekommen der Parteireform kritisiert. Diese sei im Vorfeld vor allem mit Mandatsträgern und nicht mit der Basis verhandelt worden. Generalsekretär Blume hatte diesen Vorwurf auf dem Parteitag umgehend zurückgewiesen.