S-Bahnen und Regionalzüge in Bayern deutlich unpünktlicher

Bayernweit waren S-Bahnen und Regionalzüge im vergangenen Jahr deutlich unpünktlicher als im Jahr zuvor. So lag die Pünktlichkeitsquote für S-Bahn und Regionalbahnen im Jahr 2021 bei 92,3 Prozent und damit fast zwei Prozent schlechter als im Vorjahr. Dabei werden alle Züge als pünktlich gewertet, die weniger als sechs Minuten Verspätung haben.

Veröffentlicht wurden die Zahlen von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG). Sie plant, finanziert und kontrolliert den Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Freistaates. Überdurchschnittlich häufig waren die Verspätungen im Dieselnetz Allgäu mit 85,2 Prozent (2020: 91,9 Prozent). Stark von Bauarbeiten betroffen war das Netz Main-Spessart-Express. Die Pünktlichkeitsquote lag hier mit 83,8 Prozent sogar um fünf Prozentpunkte unter dem Vorjahr (2020: 88,8 Prozent).

Verbesserungen in Oberbayern

Positiv entwickelt hat sich dagegen die Pünktlichkeitsquote im Netz Oberland. Nach 87,1 Prozent im Vorjahr steigt der Wert um 4,0 Prozentpunkte auf 91,1 Prozent. Auf den Oberlandstrecken habe vor allem der Einsatz der komplett neuen, erweiterten und einheitlichen Lint-Fahrzeugflotte zu positiven Effekten geführt, so die BEG. Aufgeholt hat auch die Werdenfelsbahn, die sich in der Pünktlichkeit um 2,1 Prozentpunkte auf 93,4 Prozent verbessern konnte.

Ein Drittel aller Verspätungsminuten (33,3 Prozent) geht laut BEG auf die Infrastruktur zurück (2020: 31 Prozent): 22,9 Prozent der Verspätungen wurden durch Störungen an Leit- und Sicherungstechnik, Weichen und Bahnübergängen verursacht (2020: 22 Prozent); 10,4 Prozent waren auf Bauarbeiten zurückzuführen (2020: 9 Prozent). 8,6 Prozent aller Verspätungsminuten in Bayern gehen auf das Konto von Zügen, die am Bahnhof auf verspätete Züge warten, damit Fahrgäste ihren Anschluss erreichen (2020: 9,7 Prozent).

Zahlreiche Ausfälle im Berchtesgadener Land

Insgesamt sind 2021 4,6 Prozent der von der BEG beauftragten Verkehrsleistungen ausgefallen. Die höchste Ausfallquote aller bayerischen Netze verzeichnete die Berchtesgadener Land Bahn – die Quote stieg um 30,7 Prozentpunkte auf 49,1 Prozent (2020: 18,4 Prozent). Grund dafür war eine Vielzahl von Bauarbeiten zur Modernisierung der Strecke Freilassing – Berchtesgaden, wodurch die Strecke über längere Zeit komplett gesperrt war; dazu kamen Hochwasserschäden im Sommer.