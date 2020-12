S-Bahn von Bayern nach Baden-Württemberg kommt

Zum ersten Mal wird es eine länderübergreifende S-Bahnverbindung von Bayern nach Baden-Württemberg geben. Geplant sei eine Verbindung der S-Bahn von Nürnberg nach Crailsheim, sagte ein Sprecher des Landratsamts Ansbach dem BR. Die Strecke der S4 müsse dabei von Dombühl bei Ansbach nach Crailsheim verlängert werden.

Am Nachmittag werden Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) und Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eine gemeinsame Erklärung zum Streckenausbau unterzeichnen.

Stündlich zwischen Franken und Crailsheim

Durch die S-Bahnverlängerung soll den Fahrgästen künftig – neben den bereits fahrenden Regionalexpress-Zügen – stündliche Fahrtmöglichkeiten an den Stationen Ansbach, Leutershausen-Wiedersbach, Dombühl, Schnelldorf und Crailsheim ermöglicht werden.

Mehrere Varianten standen zur Auswahl

Unter mehreren möglichen Varianten war vor allem diejenige näher zu betrachten, die eine Überholung der S-Bahn durch den Intercity (IC) in Ansbach vorsieht. Hierfür sprachen die Möglichkeit einer Zugwende am selben Bahnsteig in Crailsheim, ein möglicher Anschluss in Dombühl an die geplante Reaktivierungsstrecke nach Wilburgstetten ohne bauliche Zusatzmaßnahmen. Dazu kam ein geringer Fahrzeugbedarf sowie ein sehr günstiger Umstieg in den überholenden IC in Ansbach.

Fertig ab Ende 2024

Der derzeitige S-Bahn-Betreiber DB Regio wurde aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Über die Kostenaufteilung beraten beide Bundesländer zu einem späteren Zeitpunkt. Ende 2024 soll die S-Bahnverlängerung fertiggestellt sein.