S-Bahn-Unglück in Schäftlarn: Was wir bisher wissen

Zwei S-Bahnen krachten am Montag auf eingleisiger Strecke in Schäftlarn bei München frontal zusammen. Ein 24-jähriger Mann starb, 18 Menschen wurden verletzt. Unter den sechs Schwerverletzten sind die beiden Lokführer. Die Suche nach der Unglücksursache ist in vollem Gange. Was bislang bekannt ist - ein Überblick:

Was ist die wahrscheinliche Ursache des S-Bahn-Unglücks?

Bayerns Innenminister Joachim Hermann gab bekannt, dass menschliches Versagen die wahrscheinliche Ursache des S-Bahn-Unglücks von Schäftlarn ist. Es habe bislang keine Hinweise darauf gegeben, dass ein technisches Versagen zu der gestrigen Kollision geführt habe, sagte er dem BR. "Letztendlich drängen sich die beiden Alternativen auf wie in Bad Aibling, dass es entweder ein Fehler der Fahrdienstleitung war. Oder – was eher im Vordergrund steht – dass die Lokführer einen Fehler gemacht haben." Herrmann sagte aber auch, er wolle den Ermittlungen von Bundespolizei, bayerischer Polizei und Eisenbahnbundesamt nicht vorgreifen.

Ein Polizeisprecher betonte, die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Falls die Technik in Ordnung gewesen sei, lasse sich mutmaßen, dass einer der Lokführer ein rotes Signal überfahren habe.

War die auf der Strecke verwendete Technik ausreichend?

Innenminister Herrmann betonte, Bahn und Eisenbahnbundesamt müssten sich jetzt die Frage stellen, ob die derzeit verwendete Technik auf den S-Bahnstrecken noch ausreiche. Auf Fernverkehrsstrecken würde schon längst eine andere Generation der Streckenüberwachung eingesetzt, so der Minister. Das eröffne noch andere Möglichkeiten der Qualitätssicherung.

Die Unfallstrecke ist nach Angaben aus Bahnkreisen mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet. Die Technik überwache den Zugverkehr und könne Züge im Notfall automatisch bremsen. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" verfügt die eingleisige Strecke über ein Sicherungssystem der Punktförmigen Zugbeeinflussung (PZB). Das System habe in der Unfallsituation angeschlagen und mindestens einen Zug gebremst.

Im August vergangenen Jahres waren zwei S-Bahnen auf derselben Strecke bei Icking aufeinander zugefahren, konnten aber in letzter Sekunde noch einen Zusammenstoß verhindern. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte nun: "Auch ein zweigleisiger Ausbau dieser, aber auch aller anderen Strecken im S-Bahnnetz, muss dringend geprüft werden."

Gibt es einen Zusammenhang mit der Verspätung einer S-Bahn?

Der Zug aus München Richtung Wolfratshausen hatte offenbar Verspätung. "Es gab bei einer S-Bahn Verspätung", sagte Wolfgang Hauner, Sprecher der Bundespolizeiinspektion München. Der Grund hierfür sei noch unbekannt. Ob es einen Zusammenhang zu dem Unfall gebe, sei völlig offen, betonte Hauner.

Anwohner hatten berichtet, eine Bahn habe vergleichsweise lange am Bahnhof gestanden. Bei der Deutschen Bahn war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

Sind eingleisigen Strecken grundsätzlich gefährlich?

Das Schienennetz in Deutschland ist dem Verband Allianz pro Schiene zufolge 38.400 Kilometer lang, "davon ist etwa die Hälfte eingleisig". Die Gefahr eines tödlichen Unfalls sei aber 57-mal geringer als im Auto, das Risiko einer schweren Verletzung 150-mal geringer. 2020 habe das Eisenbahn-Bundesamt lediglich drei Kollisionen zwischen Schienenfahrzeugen in Deutschland vermeldet, bei täglich etwa 40. 000 Zugfahrten.

"Anders als im Straßenverkehr fahren Züge nicht auf Sicht. Der Zuglauf wird auch auf eingleisigen Strecken von der Betriebszentrale überwacht", teilte die Allianz pro Schiene mit. Wenn Triebfahrzeugführer zu schnell fahren oder Signale missachten, komme es zu einer automatischen Zwangsbremsung. Bei Störungen könne ein Zug ein Haltesignal auf Anweisung des Fahrdienstleiters aber überfahren.

Wann beginnt die Bergung der S-Bahn?

Am Tag nach dem Frontalzusammenstoß liefen am Unfallort weiter Untersuchungen. Erste Zeugen wurden vernommen. Die Fahrtenschreiber beider Triebwagen wurden sichergestellt. Mit Drohnen wurde der Unfallort südlich von München aus der Luft fotografiert - für die Ermittlungen, aber auch zur Vorbereitung der Bergung.

Laut THW-Einsatzleiter Andreas Frank werden die kollidierten S-Bahn-Züge erst am Donnerstag mit Kränen auseinandergezogen und ins Gleis gesetzt. Die Aktion hätte eigentlich Mittwoch stattfinden sollen, jetzt sollen aber die Ermittlungen zur Unfallursache länger andauern. Am Mittwoch werden lediglich die Oberleitungen als Vorbereitung für die Kranmanöver am Donnerstag entfernt.

Die Bahnstrecke bleibt bis auf Weiteres gesperrt, ebenso die Bundesstraße, die unterhalb der Unfallstelle vorbeiführt. Wie es hieß, muss auch die Statik des Bahndamms geprüft werden. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Pendelbussen und -Taxis ein.