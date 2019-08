Die Züge auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn rollen seit dem Montagmorgen wieder. Damit geht die vorerst letzte geplante Sperrung des Nadelöhrs unter der Münchner Innenstadt zu Ende. "Nach den Bauarbeiten ist um 4.30 Uhr der Betrieb wieder regulär angelaufen", sagte eine Sprecherin der Bahn.

Jedoch meldete die Bahn am frühen Montagmorgen wieder den Ausfall vieler der sogenannten Verstärker-S-Bahnen für den Zehnminutentakt auf den Linien S3 und S8.

Bahn ist mit Ergebnis zufrieden

Jedes Wochenende waren mehr als 80 Arbeiter im Einsatz. 4.500 Arbeitsstunden kamen so zusammen. "Wir haben alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben", lautet das Resümee eines Bahnsprechers.

Während der Unterbrechung der Strecke zwischen Pasing und Ostbahnhof am Wochenende mussten Reisende ein weiteres Mal auf Alternativen wie die U-Bahn oder Tram ausweichen. Die Bahn hatte außerdem einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Gearbeitet wurde diesmal vor allem am Hauptbahnhof und am Marienplatz. Die Stationen wurden in den Rohbauzustand versetzt und bekommen jetzt ein neues Erscheinungsbild. Weitergearbeitet wird nun vor allem nachts. 2021 sollen alle fünf unterirdischen Bahnhöfe fertig sein.

Ende Oktober erneut Streckensperrung

Sechs Millionen Euro wurde in den vergangenen Wochen allein in die Tunnelstationen investiert und noch einmal die gleiche Summe in oberirdische Maßnahmen. In Laim wurden zum Beispiel Oberleitungen für die neue zweite Stammstrecke "verschwenkt". Ende Oktober steht eine weitere Streckensperrung an – dann vor allem für reguläre Wartungsarbeiten an Schienen, Weichen und der Signaltechnik.