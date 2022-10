S-Bahn-Stammstrecke: Was wusste Bayerns Staatsregierung?

Gibt es einen Untersuchungsausschuss zur Kostenexplosion und den jahrelangen Verzögerungen bei der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke? Die Opposition im Landtag droht immer lauter damit. In einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses wurde vor allem die Informationspolitik der Staatsregierung kritisiert. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) wiederholte seinen letzten Vortrag, dieses Mal angereichert mit den genauen Daten über Briefwechsel seines Hauses mit Bahn und Bundesverkehrsministerium seit der großen Umplanung im Jahre 2019. Inzwischen liegen die geschätzten Kosten offiziell bei mindestens 7 Milliarden Euro, und mit der Fertigstellung rechnet die Bahn erst bis 2035.

2019 - Schicksalsjahr der 2. Stammstrecke

Schon zwei Jahre nach dem Baubeginn 2017 zogen die Verantwortlichen bei der Bahn die Reißleine. Sie stellten 2019 eine geänderte Streckenführung vor - nicht direkt zum Münchner Ostbahnhof mit großer Tiefstation am Orleansplatz, sondern in einem weiteren Bogen mit Halt weiter östlich und Ende bei der Station Leuchtenbergring. Außerdem sollte ein zusätzlicher Rettungstunnel in der Mitte der zwei Röhren für mehr Sicherheit sorgen. Also drei Tunnel, außerdem Umplanungen am Hauptbahnhof, um die künftige Entlastungs-U-Bahn U9 zu integrieren. Das alles sollte im Kostenrahmen von 3,84 Milliarden Euro bleiben, samt Risikopuffer - und sollte wenn auch nicht 2026, so doch 2028 fertig werden.

Experten der Freistaats gingen von massiv gestiegenen Kosten aus

Lebhaft war dieser Nachmittag im Verkehrsausschuss des Bayerischen Landtags, als es darum ging, wie es sein konnte, dass offiziell über Jahre die Bausumme mit 3,84 Milliarden Euro angegeben wurde, obwohl Berechnungen der Projektbegleitung des Freistaats schon bald von weit höheren Summen ausgingen. Schon im April 2020 waren es 5,2 Milliarden Euro, im November 2021 lag die Gesamtkostenschätzung bei 7,2 Milliarden Euro. Bernreiter schilderte mit genauen Daten das Hin und Her. Belastbare Zahlen von der Bahn habe der Freistaat lange nicht bekommen.

Streit um jahrelange Informationslücke

Daraufhin mussten sich Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber und Verkehrsminister Christian Bernreiter einiges anhören. Einhellig kritisierten die Abgeordneten der Opposition die mehr als zurückhaltende und zudem unzureichende Information des Landtags und der Öffentlichkeit. Das ziehe sich bis heute hin: In der Presse seien Details zu lesen, die die Abgeordneten nicht einmal in Sondersitzungen zu sehen bekämen. Der Minister versprach nachzuliefern.

Gibt es einen Untersuchungsausschuss?

Die Opposition ist da skeptisch. Manchmal gehe es offenbar nicht anders, sagte Inge Aures von der SPD zu einem möglichen Untersuchungsausschuss. Sie sprach von einem so noch nicht gesehenen Dilettantismus: Jeder kleine Bürgermeister handele sorgfältiger. Der Ausschussvorsitzende, Sebastian Körber (FDP), warf dem Ministerium eine, so wörtlich, "grobe Missachtung“ des Parlaments vor. Markus Büchler, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, fragte, ob Bernreiter die Protokolle der Sitzungen und Gespräche jetzt herausgeben werde, oder "erst im Untersuchungsausschuss?"

Schlagabtausch in der Diskussion

Büchler sprach von einem Skandal, der Landtag und die Öffentlichkeit seien von der CSU-Staatsregierung bewusst getäuscht worden. Die Abgeordneten der CSU, darunter Josef Schmid, konterten und warfen der Opposition, vor allem der FDP, ein "politisches Schauspiel" vor. Schmid, der viele Jahre lang 2. Bürgermeister in München war, nannte die Kostensteigerung logisch, dies könne eigentlich niemanden überraschen.

FDP, Grüne und AfD ziehen Untersuchungsausschuss in Betracht

Ob es den Untersuchungsausschuss geben wird, bleibt fraglich. Auf Nachfrage des BR sagte Büchler, "für mich schaut es sehr nach einem Untersuchungsausschuss aus, denn die Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf, mehr zu erfahren, als wir heute gehört haben." Die Abgeordneten der AfD im Ausschuss, Ulrich Henkel und Franz Bergmüller, bekannten sich zur 2. Stammstrecke, aber Bergmüller forderte vehement einen Untersuchungsausschuss. Der Ausschussvorsitzende Sebastian Körber von der FDP versprach: "Wir werden Transparenz für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler herstellen."

Bernreiter: Freistaat nicht der Bauherr, sondern Bahn

Bernreiter wies die Vorwürfe zurück. "Bei mir gibt es keine Vertuschung", sagte er. Zudem betonte der Minister wiederholt, dass der Freistaat nicht der Bauherr sei - das sei die Deutsche Bahn. Laut DB-Vorstand Huber habe es erst diesen September verlässliche Zahlen gegeben.

Sollte es einen Untersuchungsausschuss geben, wäre die Zeit aber denkbar knapp: Bis zur Landtagswahl in einem Jahr müsste der Untersuchungsausschuss seine Arbeit abgeschlossen haben.

Erste hundert Meter der 2. Stammstrecke bereits fertig

Als nächsten Schritt kündigte Bernreiter an, auf der Klausur des bayerischen Kabinetts im November die weitere Finanzierung zu besprechen – die Staatsregierung stehe zur 2. Stammstrecke, bekräftigte er. Die Bahn baut unterdessen weiter - an der Donnersberger Brücke seien die ersten hundert Meter der 2. Stammstrecke bereits fertig, so Bauleiter Kai Kruschinski.