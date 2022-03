Zweite S-Bahn-Stammstrecke München: Am Marienhof wird gebuddelt

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München ist ein Mammutprojekt für die Landeshauptstadt. Sie soll die störungsanfällige erste Stammstrecke entlasten. Im Untergrund wird dafür gegraben - etwa am Marienhof in der Innenstadt, wo gerade ein unterirdischer Bahnhof entsteht. Bei einer Baustellenbegehung konnten Journalistinnen und Journalisten nun einen Blick hinter die Kulissen des umstrittenen Projekts werfen.

Tonnenweise Sand und Ton aus dem Untergrund

Ein großer Bagger greift immer wieder durch ein Aushubloch in die gewaltige Baugrube. Rund 800 Tonnen Sand, Ton und Schluff - sogenannte Lockergesteine - holt er so jeden Tag an die Oberfläche - etwa 50 Lkw-Ladungen. Weil unter Tag bereits bestehende U-Bahn-Linien kreuzen, sollen die S-Bahnen hier in Zukunft in 40 Metern Tiefe fahren. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

S-Bahnen in 40 Meter Tiefe fahren

Noch ist die Baugrube gerade einmal viereinhalb Meter tief. Dort wo einmal das Zwischengeschoss sein soll, halten provisorische Stützen die 4.800 Quadratmeter große Betondecke, unter der sich die Bagger immer tiefer in den Untergrund graben. Bis in zwei Monaten soll das Stockwerk sieben Meter tief sein - es ist die erste von insgesamt fünf Ebenen. Anschließend wird die nächste Betondecke eingezogen, darunter die nächste Ebene gebuddelt. In 40 Metern Tiefe soll schließlich der Bahnsteig entstehen.