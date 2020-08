S-Bahn-Stammstrecke in München planmäßig wieder freigegeben

"Alles läuft wieder", sagte ein Bahn-Sprecher dem Bayerischen Rundfunk. Und manches, was über das Wochenende erledigt wurde, wird jetzt auch für Bahnfahrende sichtbar. So wurden an den Bahnhöfen im Tunnel weiere Wandverkleidungsplatten entfernt bzw. bereits neue montiert.

500 Mitarbeiter im Einsatz

Es waren Arbeiten direkt an den Gleisen, gegenüber den Bahnsteigen. Schon allein deshalb musste der Zugverkehr dort komplett eingestellt werden. Vieles ist aber auch "hinter den Kulissen" passiert: Zum Beispiel wurden die Sicherungstechnik und Signaleinrichtungen auf Vordermann gebracht. Alles in allem sind an die 500 Mitarbeiter im Einsatz gewesen. Reisende mussten zwischen Donnersberger Brücke und Ostbahnhof auf Busse, U-Bahnen und die Tram ausweichen.

Isartor Richtung Ostbahnhof weiter gesperrt

Mit Betriebsbeginn am Montagfrüh wurde die komplette Stammstrecke wieder freigegeben - jetzt fahren dort wieder mehr als 1.000 Züge pro Tag. Eine kleine bereits lange geplante Einschränkung gibt es aber noch: Die S-Bahnen Richtung Ostbahnhof halten am Isartor nicht an. Man muss also bis Rosenheimer Platz weiter- und eine Station zurückfahren. Ein zusätzliches Ticket braucht man dafür nicht. Im Oktober wird noch eine weitere Stammstreckensperrung folgen – dann auf ganzer Länge, also schon ab Pasing.