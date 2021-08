S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende nur eingleisig befahrbar

Zwischen 22.30 Uhr am heutigen Freitagabend und 4.30 Uhr am Montagmorgen fallen viele S-Bahnen zwischen Pasing und Ostbahnhof aus oder werden umgeleitet. Nur die Züge der Linien S6 und S7 sind auf der Stammstrecke regulär unterwegs – zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof auch die S8. Deshalb bietet die Deutsche Bahn keinen Ersatzverkehr mit Bussen an.

Oberleitungs- und Tunnelarbeiten für 2. Stammstrecke

Der Grund für die erneute teilweise Sperrung sind weitere Vorbereitungen für die zweite S-Bahn-Stammstrecke, die im Jahr 2028 fertig gestellt werden soll. Aktuell finden vor allem Kabel- und Brückenarbeiten sowie Bauarbeiten an der Oberleitung zwischen Laim und Donnersberger Brücke statt. Außerdem beginnt die Deutsche Bahn mit Vorarbeiten für ein Tunnelportal an der Donnersberger Brücke.

Pendel-S-Bahnen im 20-Minuten-Takt

Zwischen Pasing und Heimeranplatz verkehrt am Samstag von 8 bis 21 Uhr und am Sonntag,von 10 bis 19 Uhr eine Pendel-S-Bahn (S20) im 20-Minuten-Takt. Damit gibt es ab Pasing einen weiteren Anschluss an die Innenstadt über die U-Bahnlinien U4 und U5. Wer will, kommt also weiterhin ins Zentrum. Das ist auch mit dem Regionalzug möglich: So können die Fahrgäste zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof oder zwischen Pasing und Hauptbahnhof die Regionalzüge nutzen, um in die Innenstadt zu fahren.

