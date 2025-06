S-Bahn-Sperrung in München fordert Zeit und Geduld

Nach mehreren Jahren Bauzeit und etlichen Verzögerungen ist es nun so weit: Die Bahn nimmt ab diesem Wochenende das "Elektronische Stellwerk München Ost" in Betrieb. Das neue Stellwerk ist wichtig für die zweite Stammstrecke, soll aber auch dafür sorgen, dass die S-Bahn in München insgesamt stabiler wird.

Bis Freitag, 13. Juni, sind die S-Bahn-Gleise rund um den Ostbahnhof deshalb komplett gesperrt. Bis zur Inbetriebnahme des neuen Stellwerks am 18. Juni sollen die An- und Abfahrten der S-Bahn nach und nach wieder aufgenommen werden.

Massive Beeinträchtigungen in den Pfingstferien

Seit Samstagfrüh stehen die S-Bahn-Linien rund um den Ostbahnhof still. Und auch auf der restlichen Stammstrecke, also zwischen Pasing im Westen von München und Isartor in der Altstadt, fahren nur zwei Linien, nämlich die S2 und S3. Alle anderen Linien aus dem Münchner Westen enden in Pasing (S6 und S8), am Heimeranplatz (S4) oder am Hauptbahnhof (S1).

Einige Fahrgäste fühlen sich nicht gut informiert

Wer jetzt vom Münchner Isartor weiter Richtung Osten will, muss oben an der Straße erst einmal den richtigen Schienenersatz-Bus zum Ostbahnhof finden und dort dann erneut in Busse umsteigen, um beispielsweise nach Ebersberg zu kommen.

Eine Reisende aus Spanien mit großer Tasche steht an der Bushaltestelle am Isartor und wirkt genervt: "Ich habe die App. Und die App hat mich in die andere Richtung geschickt. Ich habe zweimal den Bus verpasst, weil ich in der anderen Richtung war", erzählt sie. "Und jetzt verliere ich ungefähr eine Stunde, mindestens." Jetzt hoffen sie und ihre Begleiterin, dass sie irgendwie noch nach Riem kommen und die weiteren Anschlüsse leichter finden.

Unten am Isartor im S-Bahn-Tunnel sitzen zwei Damen mit Koffern auf der Bank und suchen im Internet nach Informationen. Gestern waren sie in München auf einem Konzert, jetzt wollen sie zurück zum Hauptbahnhof, wissen aber nicht, dass sie in diejenige S-Bahn einsteigen sollen, die gerade angekommen ist und nun wieder zurückfährt. Auch sie fühlen sich nicht gut informiert und wirken gestresst. Die beiden Besucherinnen erklären aber, dass sie sich den Ausflug nach München durch die S-Bahn-Ausfälle nicht vermiesen lassen wollen.

Auf U- oder Trambahnen ausweichen, Fahrplan-Apps nutzen

Sowohl an der Haltestelle am Isartor als auch am Ostbahnhof stehen Servicemitarbeiter in neongelben Westen, um die Fragen der Fahrgäste zu beantworten. Ihre Dienste werden auch vielfach in Anspruch genommen. Allerdings weisen sie zum Beispiel nicht den Weg zum Bus, sondern müssen aktiv angesprochen werden.

Die Bahn rät, innerhalb des Stammstrecken-Bereichs alternativ die U- oder Trambahnen zu nutzen und von oder zum Flughafen auf Ersatzbusse vom Ostbahnhof oder auf die S1 auszuweichen. Die S1 zum Flughafen über den Hauptbahnhof sei jetzt mit verlängerten Zügen unterwegs.

Zwischen Isartor und Ostbahnhof sollen rund 40 Busse laut Bahn im 5-Minuten-Takt verkehren, auf den Außenästen im Osten im 20-Minuten-Takt. Für den schnellsten Weg empfiehlt die Bahn, die Online-Verbindungsauskunft im Internet oder über eine Fahrplan-App zu nutzen.

Wie zum Nations League Finale kommen?

Am Sonntag, 8. Juni, findet in der Fußballarena in München das Nations League Finale statt. Die Bahn rechnet daher auch mit einer entsprechend hohen Anzahl an Fahrgästen und empfiehlt für Fahrten zwischen Innenstadt und Hauptbahnhof, die anderen Verkehrsmittel zu nutzen, etwa via Sendlinger Tor (U1/U2/U3 und U6 zum Stadion) oder Odeonsplatz (U4/U5/U3 und U6 zum Stadion).

Zwischen der Innenstadt und Pasing können Fahrgäste neben der S-Bahn außerdem den Regionalverkehr ab/bis Hauptbahnhof sowie die S4 ab/bis Heimeranplatz (U5) nutzen.