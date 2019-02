S-Bahn-Pläne für Region Regensburg: Politiker machen Druck

Zwölf Ostbayerische Kommunalpolitiker unterzeichnen heute einen Appell an Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sie fordern Unterstützung für ihren Plan, eine S-Bahn im Raum Regensburg zu etablieren.

Landräte und Bürgermeister fordern zügige Realisierung

An der Initiative beteiligen sich alle Landkreise und kreisfreien Städte in der Oberpfalz. Aus Niederbayern sind die Stadt Straubing, sowie die Landkreise Straubing-Bogen und Kelheim mit an Bord. Sie fordern den Ministerpräsidenten auf, sich für eine zügige Realisierung eines S-Bahn-ähnlichen Netzes einzusetzen.

30-Minutentakt, 16 Stunden am Tag

Geplant ist, dass alle 30 Minuten Züge fahren, bis zu 16 Stunden am Tag, auf allen Strecken. Die Politiker sind der Meinung, dass dadurch die Zukunftsfähigkeit der regionalen Wirtschaft gesichert wird. Außerdem soll mehr Verkehr von den Straßen auf die Schienen geleitet werden.

Die Wirtschaftsregion Regensburg wächst stetig, dadurch verschlechtert sich laut Studien auch die Verkehrssituation zusehends. Immer mehr Staus in der gesamten Region sind die Folge.